Myślenice. Założyli nastolatkowi prezerwatywę na głowę i podpalili. Policja zatrzymała sprawców

ferdkiepski pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

No i co im zrobią skoro są nieletni ? Pójdą do poprawczaka czy może dostana nadzór kuratora i staną się "bohaterami" w szkolnej subkulturze ? A wystarczyłoby w takich przypadkach stosować karę publicznej chłosty ! Na szkolnym boisku wypełnionym widownią równolatków rozebrać ich do gaci, wsadzić na głupie łby prezerwatywy i kat dałby każdemu tak z 10 porządnych batów po plecach i dupsku ! Potencjalnym naśladowcom takich "żartownisiów" śniłoby się to jak koszmar po nocach ! Kara jak najbardziej humanitarna i spełniająca swój cel. Kto za a kto przeciw ?