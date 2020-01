Pogoda. Trudne warunki na Podkarpaciu: lód na drogach i odwołane lekcje w szkołach

Jak podaje RMF FM najgorzej sytuacja wygląda w Bieszczadach. Niska temperatura przy gruncie oraz opady deszczu spowodowały gołoledź. Oblodzonych jest wiele dróg. Dotarcie do szkół może być na tyle niebezpieczne, że w niektórych placówkach odwołano z tego powodu zajęcia.

REKLAMA

Lód na drogach i chodnikach na południu Podkarpacia - ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują do jutra

Grube warstwy lodu pojawiają się również na chodnikach. Piaskarki i solarki również mają problem z przejazdem przez najbardziej oblodzone miejsca. Nawet duże ograniczenie prędkości nie ochroni przed wpadnięciem w poślizg, o czym informują mieszkańcy Podkarpacia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniami dla powiatów nowotarskiego i nowosądeckiego w Małopolsce. Drugi stopień obowiązuje także w powiecie gorlickim w województwie małopolskim oraz w powiatach jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim oraz w Krośnie na Podkarpaciu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują do dziś do godziny 14:00, a drugiego stopnia do piątku do godziny 9.

Tatrzański Park Narodowy wydał też komunikat dotyczący niekorzystnych warunków pogodowych na szlakach. Deszcz może pogorszyć sytuację lawinową w wyższych partiach gór. Pokrywa śnieżna na szlakach jest zróżnicowana, co może utrudniać poruszanie się w górach. Ratownicy TOPR przestrzegają, że konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu oraz wiedza dotycząca zagrożenia lawinowego. Niski pułap chmur ogranicza widoczność i orientację w terenie. Szlaki mogą być śliskie. Warstwa lodu na Morskim Oku jest bardzo cienka.