Jerzy Owsiak: To nie WOŚP była powodem śmierci Pawła Adamowicza. To język nienawiści

lotus2008 12 minut temu Oceniono 4 razy 2

Dupy sie pala, zdjeto wiec tekst Rogojsza (slusznie, bo to byla V kolumna :D), ale Owsiak-show musi go on :D To odpowiadam tutaj chlopaczki(madry komentator zawsze robi "copy" bo artykuly i commentboxy tak szybko odchodza na Czerskiej:D)



Czerska!!!!!!!!!

Co WY robicie?! Nie wiem, podpadl Wam czyms Owsiak ze go wystawiacie?

Jak bowiem inaczej mozna nazwac wstawienie tak klamliwego artykulu, ktory mozna latwo podwazyc? Przeciez ten artykul wiecej Owsiakowi szkodzi, niz pomaga, wiec co jest z Wami nie tak, Czerska? Co Wy liczycie, ze najciemniej pod latarnia? Ze jak wypiszecie zdania o dobrym pulkowniku MO, to lemingi machna reka, uznaja ze "to bylo dawno", i pobiegna wrzucac kase do puszek? Nie, nie, nie.

Redaktorze Rogojsz, dziekuje za przeczytanie mojego wczorajszego komentarza. Doceniam. Naprawde. A juz szczegolnie doceniam, uzycie slowa "transparentnosc". Gdy czytalem, mialem przed oczami Pana, machajacego do mnie reka z okna w redakcji na Czerskiej.

Wszak nie tak dalej jak kilkanascie godzin temu napisalem:

"sprawozdan Owsiakow, ktore byly dolaczone do artykulu - nie ge wkleic z powodow technicznych. Jednak polecam ci odnalezienie artykulu na wlasna reke, i poogladanie screenow sprawozdan, zapoznania sie z sumami.

Powiem tak: przykro mi sie zrobilo, ze przez tyle lat dawalem na orkiestre, wystawialem aukcje na rzecz WOSP na Allegro itd. I nie to, zebym Owsiakowi odbieral prawo do zarobku. Niech zarabia, w koncu poswieca na WOSP wiekszosc swojego czasu.

Tylko niech NIE PIER..DOLI, ze dostaje za to 1000 zlotych miesiecznie.

Niech powie transparentnie: kroimy z zona, corkami i zieciem milion czy trzy miliony rocznie. BO NAM SIE NALEZY.

I sprawa zalatwiona. Nie lubie braku transparentnosci. A to dosc czesto zjawisko w pewnych kregach po waszej stronie."



No dobrze redaktorze, my tu gadu-gadu a przeciez wazne sprawy czekaja. To lecimy.

"Przodował w tym bloger Piotr Wielgucki, szerzej znany jako Matka Kurka, ale kiedy sprawa trafiła przed sąd, nie był w stanie poprzeć swoich oskarżeń wystarczająco mocnymi dowodami i poległ z kretesem."

A prawda tymczasem jest taka, ze Owsiakowie w sadzie kpili w zywe oczy. Na przyklad Owsiak nie pamietal, czy jest prezesem zarzadu swojej wlasnej firmy, ani kto go zatrudnil na stanowisku dyrektora graficznego firmy. A zatrudnil sie on sam, jako prezes owej firmy.

Czy Matka Kurka polegl z kretesem? W procesach o znieslawienie panowie raczej maja remis, bo przeciez i Owsiak musial Wielguckiego przepraszac.



Wrocmy jednak do najwazniejszej sprawy, redaktorze.

"Sam Owsiak dba o transparentność. Na stronie internetowej WOŚP można znaleźć rozliczenia kolejnych finałów, a także sprawozdania finansowe fundacji (każde z nich sprawdza firma audytorska). "Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej (Finał WOŚP) w całości przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazujemy w publikowanych w części I sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków"

Juz samo cytowanie klamstw ze strony WOSP jest naganne.



Organizacja finalu w Warszawie oplacana jest z pieniedzy fundacji.

Zamowienia uslug marketingowych, realizowanych przez firmy Owsiakow lub powiazane (Zloty Melon, Mrowka Cala, Tabasco) sa oplacane z pieniedzy fundacji.

Wykupienie 100% udzialow w firmie Owsiaka "Zloty Melon" przez fundacje WOSP sfinansowano z pieniedzy fundacji(1,5 miliona zlotych).

Czyli to wszystko ze zbiorek, ktore ponoc w calosci ida na cele medyczne. Idzmy dalej. Transparentnosc? Panie redaktorze, czemu zatem zamiast pieknego zdjecia z kolorowymi karteczkami i dumnym Owsiakiem, nie wstawil Pan screenow zeznan firm Owsiaka? Ja tego zrobic nie moge, ale Pan - jak najbardziej. Przy czym zdjecie zatroskanego Owsiaka mogloby wowczas zostac. Skoro jednak nie chce Pan wstawic screenow, pojade recznie :)