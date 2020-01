Suwałki. Kierowca zatrzymany do kontroli. Licznik auta cofnięty o ponad 300 tys. kilometrów

Jak podaje portal auto.dziennik.pl, policjanci z suwalskiej drogówki zatrzymali w okolicach miejscowości Szypliszki kierowcę, który nieprzepisowo używał świateł przeciwmgielnych. Funkcjonariusze korzystając z nowych uprawnień skontrolowali licznik samochodu.

Policjanci złapali kierowcę, którego samochód miał o 300 tysięcy kilometrów zaniżony przebieg

Po weryfikacji danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców okazało się, że aktualny przebieg auta został zaniżony o niemal 320 tysięcy kilometrów. Wcześniejszy wpis ze stacji CEPiK wykazał stan 548 915 km, a w momencie policyjnej kontroli było to 230 037 km. Kierowca nie potrafił wyjaśnić, skąd tak duża różnica wyników, które pojawiły się w bazie w 2019 roku.

Wcześniejsze rekordowo wysokie cofnięcie licznika odnotowali policjanci ze Zduńskiej Woli. Wtedy też odkryto, że rozbieżność wynosi ponad 235 tysięcy kilometrów.

Cofanie liczników to przestępstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Od 1 stycznia 2020 roku policjanci mogą weryfikować przebieg samochodu i spisać stan licznika w kontrolowanych pojazdach. Wskazania następnie przesyłane są do Centralnej Ewidencji Pojazdów.