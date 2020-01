Irański kierowca, którego ciężarówka zepsuła się pod Częstochową wrócił do Polski. Po nową naczepę

takinikt 6 godzin temu Oceniono 42 razy 34

Zwykli ludzie sami robią lepszą dyplomację niż jakieś Waszcze i Trumpy razem wzięci.

Polityka to gó... - nastawia do siebie okoniem całe narody i kontynenty. Gdyby polityka koncentrowała się na realnym życiu i tym, żeby było ono sprawne, to nie byłoby wojen, byłby mega dostatek, ludzie srali by pieniędzmi, nie byłoby wojen ani żadnych konfliktów - no bo niby po co? Dać ludziom wolność, zlikwidować granicę, jedna waluta, żadnego cła i żadnych dupereli, jeden niski podatek i byłaby kasa na wszystko.