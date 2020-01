Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami. Będą powodować gołoledź

Dziś rano marznące opady dają się we znaki mieszkańcom województwa świętokrzyskiego i sąsiadujących z nim powiatów w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia obowiązywały tam do godziny 9, a w powiatach mieleckim, tarnobrzeskim, stalowowolskim i w Tarnobrzegu obowiązują do 10. IMGW prognozuje, że marznące opady będziemy obserwować także w kolejnych dniach. Mapa zagrożeń na portalu pogodynka.pl pokazuje, że w czwartek 9 stycznia możemy spodziewać się marznących opadów w województwach lubuskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim, a w piątek 10 stycznia - w województwach podkarpackim, małopolskim i śląskim.

Prognoza pogody. IMGW ostrzega przed gołoledzią

Meteorolodzy z IMGW ostrzegają: "Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, powodującego gołoledź". Mieszkańcy województw położonych na południowym wschodzie i południu kraju powinni zachować szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem. Warunki atmosferyczne mogą powodować, że nawierzchnia dróg będzie śliska.