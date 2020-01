Słubice. Pożar pustostanu. W piwnicy znaleziono dwa zwęglone ciała

siwywaldi pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

"Zginęło dwoje ludzi a można było tego uniknąć"

===================================

Niestety, ale to tylko zaklinanie rzeczywistości. Ci żyjący na koszt uczciwie pracujących i płacących podatki obywateli "miłośnicy wolności", SAMI sobie wybrali taki los. I gdyby nie zginęli w tym pustostanie, to być może zamarzli by kilka dni później w jakiejś altance na działkach. Więc płakać po nich nie będę.

Natomiast wszystkim, którzy za chwilę zarzucą mi "brak empatii" odpowiadam z góry: skoro wam takich osobników żal, to zaproście ich do swoich domów. Bo ja w odróżnieniu od was, MAM ODWAGĘ powiedzieć, że nigdy czegoś takiego nie zrobię. Bo głodne kawałki, opowiadać umie każdy. Zwłaszcza anonimowo w Internecie.