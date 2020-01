Rumia. Samochód potrącił pieszą schodzącą z pasów. Kobietę wyrzuciło w powietrze

murik 2 godziny temu Oceniono 28 razy 16

Wina kierowcy oczywista. Ucieczka z miejsca wypadku to już niedopuszczalne zachowanie (być może spowodowane strachem przed konsekwencjami). Na obronę kierowcy jest jedynie to, że faktycznie w tych warunkach najprawdopodobniej nie widział pieszej. Będąc kierowcą wiem, że taka sytuacja jest niezwykle niebezpieczna, kiedy w ciemności (dodatkowo przy padającym deszczu) oślepiony światłami samochodu z naprzeciwka nie widzę pieszego.



Oglądając filmik, nasunęła mi się pewna refleksja.

Jeszcze zanim zostałem kierowcą, przeglądałem książkę o wiele znaczącym tytule "Jadąc, przewiduj". Dzięki tej książce zarówno jako kierowca, jak i rowerzysta czy pieszy, staram się przewidywać potencjalne niebezpieczeństwa na drodze. Jeśli widzę z naprzeciwka stojący samochód, to nawet nie widząc pieszego zwalniam, aby zorientować się, co jest przyczyną tego zatrzymania. Jeśli jestem pieszym, nigdy nie wchodzę na kolejny pas ruchu bez upewnienia się, czy czasem nie nadjeżdża jakiś samochód, którego kierowca mnie nie widzi. W edukacji chyba często brakuje tego elementu, a dodatkowo ludzie często zapominają o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Często zasada: "mam pierwszeństwo, to nie patrzę, tylko jadę/idę" przyćmiewa zdrowy rozsądek.