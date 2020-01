Dyrektor Teatru Bagatela z prokuratorskimi zarzutami. Miasto wszczęło procedurę jego odwołania

31.februarius 3 godziny temu Oceniono 9 razy -3

"Dyrektotr krakowskiego Teatru Bagatela Henryk Jacek S. usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące nakłaniania do innej czynności seksualnej i łamania praw pracowniczych. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Krakowski urząd miasta rozpoczął procedurę, która ma zakończyć się odowołaniem Henryka Jacka S. ze stanowiska."



a to Kraków nie leży w Polsce, państwie prawa, w którym to każdy podejrzany/oskarżony do momentu zapadnięcia skazującego go prawomocnego(!) wyroku, musi(!) być traktowany jako niewinny!?



no tak się tylko pytam ...