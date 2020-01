Dyrektor Teatru Bagatela z prokuratorskimi zarzutami. Miasto wszczęło procedurę jego odwołania

antykonformista pół godziny temu Oceniono 5 razy 3

Tu się nie ma co podśmiewać. To jest standardem w środowisku, kto jeszcze sobie z tego sprawy nie zdaje, ten naiwny. Oczywiście są ludzie co umieją sobie radę dać. Ale co słabsza i naiwna jednostka, cóż...