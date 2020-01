Krzysztof Leski nie żyje. Koledzy wspominają zamordowanego dziennikarza. "Miał serce jak kontynent ciepła"

34-letni mężczyzna został doprowadzony do prokuratury na warszawskiej Woli, gdzie przedstawiono mu zarzut zabójstwa Krzysztofa Leskiego. Podejrzany przyznał się do stawianego mu zarzutu i odmówił złożenia wyjaśnień. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w środę.

"Poznałem Go w połowie lat 90. w Sejmie. Krzysiek był osobą, której nie da się zaszufladkować. Otwarty na innych i zawsze pomocny. Mądry i uczciwy dziennikarz. RIP" - napisał Tomasz Sekielski.

"Krzysztof Leski. Zaangażowany, myślący i prowokujący do myślenia. Życzliwy i dowcipny, otwarty na młodszych kolegów w zawodzie, takim Cię Krzysiu zapamiętam. Żegnaj" - napisała z kolei Anna Kalczyńska z TVN24.

"Krzysiek Leski - syn legendarnego 'Bradla', dzielny człowiek czasów podziemia, bystry, analityczny, błyskotliwy reporter sejmowy/polityczny przełomu wieków nie żyje. Żegnaj Krzysiu" - żegna kolegę Konrad Piasecki z TVN24 i Radia Zet.

"Krzyś Leski nie żyje... Był nieduży, ale wielkiego hartu w podziemiu 'S', miał ostre pióro i spojrzenie na świat, nie mieścił się w kanonach, walczył z polską paranoją i swoja chorobą, miał SERCE jak kontynent ciepła... zamordowano Go .. R.I.P - trzymam Cię mocno w tej drodze..." - wspomina Michał Boni.

"Te godziny na sejmowych korytarzach w latach 90. były dzięki Niemu jakieś weselsze. Jako pierwszy używał laptopa na konferencjach. Internetu. Odczytywał depesze przez telefon w tempie karabinu. Był. Szokujące, jak skończyło się Jego życie. RIP, Krzychu" - napisał Wojciech Tumidalski z "Rzeczpospolitej".

"Wielce zasłużony dla wolnego słowa... Bardzo aktywny uczestnik opozycji demokratycznej. RIP" - dodał Krzysztof Piesiewicz, senator, a w stanie wojennym adwokat w procesach działaczy "Solidarności".

"Masakra. Krzysiek Leski został zamordowany. Wiele nas różniło, ale to był odważny, porządny i przyzwoity człowiek. I syn wielkiego ojca. RIP" - skomentował Stanisław Janecki z "Sieci".

Krzysztof Leski nie żyje

Krzysztof Leski na początku lat 80. był publicystą prasy wydawanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. W czasie stanu wojennego został internowany. pracował w redakcji "Tygodnika Mazowsze". W latach 1990-2001 współpracował z Telewizją Polską. Jednocześnie od 1991 roku pełnił funkcję korespondenta "The Daily Telegraph" oraz BBC.