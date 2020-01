Krzysztof Leski nie żyje. Znany dziennikarz został zamordowany, domniemany sprawca miał się przyznać

Do zabójstwa Krzysztofa Leskiego miał przyznać się 34-letni (według niektórych mediów - 24-letni) mężczyzna, z którym Leski znał się od jesieni ubiegłego roku. Domniemany sprawca miał w ostatnich miesiącach mieszkać w mieszkaniu należącym do dziennikarza.

- W toku czynności procesowych zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo. Został on doprowadzony do prokuratury na warszawskiej Woli. Tam prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa. Podejrzany przyznał się do stawianego mu zarzutu i odmówił złożenia wyjaśnień. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się jutro - poinformował prokurator Łukasz Łapczyński.

Z informacji TVP Info wynika, że do zabójstwa doszło w sylwestra na warszawskiej Woli. 34-letni Łukasz B. zgłosił się na policję w Krakowie i wówczas znaleziono zwłoki dziennikarza. B. usłyszał zarzut zabójstwa pokrzywdzonego "poprzez zadanie rany ciętej szyi".

Krzysztof Leski nie żyje

Krzysztof Leski miał 60 lat. Karierę dziennikarską rozpoczął na początku lat 80. w prasie wydawanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, a następnie Agencję Solidarność. Był internowany w stanie wojennym.

Po 1989 roku publikował w "Gazecie Wyborczej", a później przez wiele lat współpracował w TVP, gdzie prowadził m.in. "Wiadomości". Był korespondentem "The Daily Telegraph" i BBC, publikował też m.in. we "Wprost" i "Polityce".

W ostatnich latach prowadził bloga i był aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych.

Odmówił przyjęcia Krzyża Wolności i Solidarności

W 2017 roku Krzysztof Leski odmówił przyjęcia Krzyża Wolności i Solidarności z rąk Andrzeja Dudy. Pierwotnie Leski dowiedział się, że otrzyma odznaczenie i chciał je przyjąć, jednak nie został zaproszony na uroczystość, w czasie której Krzyże przyznano 36 osobom. Nieoficjalnie mówiono, że dziennikarza wykluczono ze względu na związki z opozycją. Po jakimś czasie okazało się, że decyzją prezydenta Leski zostanie odznaczony, ale medal wręczy prezes IPN.

Pan prezydent Andrzej Duda dzieli więc na lepszy i gorszy sort nawet tych, których nagradza medalami. Są tacy, którym sam przypnie order w blasku jupiterów, oraz tacy, którym musi starczyć niższy urzędnik z niemal półrocznym poślizgiem. To żałosne, żenujące, podłe. Dokonał Pan, Panie Prezydencie, rzeczy wielkiej: mnie, zdecydowanego przeciwnika takich demonstracji, zmusił Pan do odmowy przyjęcia odznaczenia. Wybierając się bowiem 13 czerwca do IPN potwierdziłbym i usankcjonował Pański podział, moją przynależność do "gorszego sortu"

- oświadczył wówczas Krzysztof Leski.

Krzysztof Leski był synem legendarnego "Bradla"

Był synem Kazimierza Leskiego, pseudonim "Bradl", żołnierza Armii Krajowej i uczestnika Powstania Warszawskiego. "Bradl" zajmował się kontrwywiadem, miał wykraść plany jednego z odcinków Wału Atlantyckiego - systemu umocnień wzdłuż zachodnich wybrzeży Europy, który naziści wybudowali, by utrudnić inwazję wojsk alianckich.

Po wojnie Kazimierz Leski był aresztowany przez UB i skazany na 6, a następnie kolejne 10 lat więzienia. Krzysztof Leski poznał ojca dopiero gdy miał 19 lat. Opowiedział o ich relacji w 2017 roku w "Dzienniku Gazecie Prawnej":

On w konspiracji ryzykował życiem praktycznie bez przerwy, mnie w najgorszym razie groziło nie więcej niż 3 lata więzienia. Nie zamierzam bronić czy wychwalać komunistów, ale nie miałoby ono nic wspólnego z więzieniem stalinowskim, w którym siedział mój ojciec. Pamiętam, jaką miał minę, kiedy odwiedził mnie na Białołęce w czasie mojego internowania w stanie wojennym. Aż było mi głupio. Milczał, rozglądał się po sali widzeń i całym sobą dawał do zrozumienia, że moja martyrologia w porównaniu z jego martyrologią to gówno. Zgadzam się z nim, ale wtedy liczyłem na co innego.