Krapkowice. Policja zatrzymała kierowcę z cofniętym licznikiem. "Niechlubny rekord" to 185,5 tys. km

wodakrolewska 28 minut temu 0

A gupkowaty Polak jak zwykle ma wizję, że wadza zrobiła to dla jego dobra.

Stan licznika każdego auta jest systemie komputerowym jak i jego średnie zużycie paliwa.

W cenie pailwa jest ponad 50% podatków. Za złej komuny i planowanej gospodarki też złej chłop mógł kupić za JEDEN LITR MLEKA JEDEN LITR ROPY, którą kupowaliśmy od naszego radzieckiego okupanta. Dzisiaj mamy centralne zadłużanie u obcych i chłop za cenę jednego litra mleka 1,4 zł może sobie kupić 0, 28 litra "najlepszej" ropy ze skolonizowanej Arabii SAudyjskiej przez amerykańską firmę pośredniczącą.

Zadłużenie Polaków rośnie w takim tempie, że komputery nie wyrabiają i jak nie ma kasy na spłatę rat to trzeba szybko obliczyć ile i jakie paliwa podnieść.

Wadza widzi ile kto jeżdzi, ile kupuje paliwa i ile wykazał dochodu do opodatkowania.

Widzi też ile, poszczególne stacje paliw wydały paliwa. Na podstawie stanów liczników można określić z dokładnościa do 3% ile powinno być sprzedane paliwa. Problem to auta wyjeżdżające za granicę. Np. w Holandii system non stop z kamer wprowadza numery rejestracyjne aut do systemu. Czy u nas to już jest dowiemy się jak będzie jakaś afera.

Wadza kontroluje Polaka a Polak się cieszy, że to dla jego dobra.