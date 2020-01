Lubelskie: 57-latek leżał na ziemi, kierowcy nie udało się ominąć mężczyzny

sztucznypolak 4 godziny temu Oceniono 12 razy 12

Kiedys jechalem z ojcem (on prowadzil) i mielismy podobna sytuacje. Noc, dobre warunki, predkosc ok. 100. Ojciec byl dobrym kierowca i lezacego na srodku jezdni zauwazyl. Udalo mu sie przed nim zahamowac. Okazalo sie ze delikwent byl calkowicie pijany. Sciagnelismy go z drogi, poprosilismy innych kierowcow (nie bylo komorek) o powiadomienie milicji i pogotowia. Milicjanci pokazali nam, jak takich pijanych sie budzi - poprzez brutalne nacieranie uszu.

Od tego czasu jestem mocno uczulony i pilnie obserwuje droge i pobocze. Dzieki temu udalo mi sie uniknac rozjechania kilku pieszych i rowerzystow bez odblaskow.