Wypadek na autostradzie A1. Tafla lodu przecięła szybę auta. Ranna kobieta trafiła do szpitala

ralfx 3 godziny temu Oceniono 18 razy 16

Od lat to powtarzam: obligatoryjnie grzywna za nieusunięcie lodu i śniegu z naczep w wysokości 5 tys zł. A jeśli dojdzie do wypadku to jak to opisywane w artykule to 10 tys. zł grzywny dla kierowcy, 50 tys. dla właściciela pojazdu (zsumować jeśli kierowca jest właścicielem) i na 3 miesiące zabrane prawo jazdy na wszystkie kategorie.

Niestety, ale dopóki w jednym tygodniu taka tafla lodu nie spadnie i nie rozwali szyby w 10 pojazdach policyjnych, w 5 ITD i w 2 wozach rządowych gdzie śmierć poniesie kierowca i pasażer to nic się nie zmieni.

Wdałem się kiedyś w rozmowę z dwoma kierowcami ciągników siodłowych. Argumentowali to tym, że po tylu godzinach jazdy muszą odpocząć i później dalej jechać w drogę, a włażenie na naczepę i ściągnięcie śniegu czy lodu to jest kupa pracy i czasu, dyspozytor zaś ich pogania. Tym jełopom odpowiedziałem jedynie by pomyśleli, że mogą kogoś zabić z tyłu czy przy mijaniu i może to być ich córka lub syn. Poza tym wielokrotnie widziałem jak inni kierowcy ściągali śnieg i lód z naczep czyli da się jeśli ma się wyobraźnię.

Na wiaduktach, bramownicach na większości dróg są kamery, urządzenia viatoll itp. To chyba żaden problem wysłać mandaty do przewoźników za zalegający śnieg i lód na dachach jakichkolwiek pojazdów? Poza tym na bieżąco z wiaduktów obserwować i ściągać wszystkie pojazdy na pobliski parking w celu ukarania lenia i zatrzymania pojazdu do czasu usunięcia śniegu? To działa prewencyjnie. Przez kaczki wszyscy się informują więc nikt normalny nie będzie ryzykować jazdy. Tylko karę musi ponosić również właściciel pojazdu.