Wypadek na autostradzie A1. Tafla lodu przecięła szybę auta. Ranna kobieta trafiła do szpitala

Do wypadku na autostradzie A1 doszło w poniedziałek 6 stycznia ok. godziny 13. Między węzłami Żory i Świerklany z naczepy samochodu ciężarowego spadła tafla lodu, która przecięła przednią szybę samochodu osobowego jadącego za tirem. Lód wpadł do środka pojazdu, raniąc kierującą nim kobietę. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala - informuje Polsat News. Na miejscu zdarzenia interweniowały liczne służby, w tym Ochotnicza Straż Pożarna Świerklany, kilka jednostek ratunkowo-gaśniczych oraz policja.

Zdarzenie w Strzelcach Opolskich

Do podobnego zdarzenia doszło w sobotę 4 stycznia w Strzelcach Opolskich. Na maskę samochodu osobowego spadła tafla lodu z przejeżdżającego obok samochodu ciężarowego. Lód uszkodził przednią szybę pojazdu, a jego kierowca został ranny.

- Pogotowie odwiozło mnie do szpitala, na szczęście skończyło się na paru szwach na głowie oraz pokaleczonej twarzy. Parę centymetrów dalej i mogło się skończyć tragicznie. Pojazd miał oblodzony cały dach naczepy, a tafla lodu, która spadła na mój samochód, miała około metra kwadratowego wielkości oraz grubość około dwóch lub trzech centymetrów - relacjonował poszkodowany kierowca w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Wypadek na autostradzie A1. Przepisy mówią o konieczności oczyszczenia auta z lodu i śniegu

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym" pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak utrzymany, "aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę". Z tego powodu wszyscy kierowcy powinni oczyścić pojazd z lodu i śniegu jeszcze przed wyruszeniem w drogę.