Pożary w Australii. Sławomir Świerzyński: "Nie trzeba gasić, przyroda sama sobie z tym poradzi"

zz1026 6 minut temu 0

no i maja racje ale ekolojelopom ciezko to przyznac



las odrosnie?

no odrosnie

australia plonie co orku i co roku czesc lasu odrast

a co to za kolosalny pozar w ktorym ginie 25 osob?

toz to mniej niz w weekend na drogach

czy o wypadkach tez bedziecie teraz mowic ze to armagedon bo dotychczas od poczataku roku zginelo juz 70 osob?