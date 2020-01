Kraków. Dyrektor Teatru Bagatela został zatrzymany. Aktorki oskarżają go o mobbing i molestowanie

O zatrzymaniu Henryka Jacka Schoena informują dziennikarze śledczy RMF FM. Z ich ustaleń wynika, że policja weszła do mieszkania dyrektora Teatru Bagatela we wtorek 7 stycznia w godzinach porannych. Polecenie zatrzymania Henryka Jacka Schoena wydała krakowska prokuratura. Wygląda na to, że zebrano wystarczająco dużo dowodów w sprawie, aby przedstawić mu zarzuty. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zapowiedział, że jeżeli potwierdzą się informacje o postawieniu dyrektorowi Teatru Bagatela zarzutów przez prokuraturę, Urząd Miasta Krakowa rozpocznie procedurę odwołania go ze stanowiska.

Molestowanie i mobbing w Teatrze Bagatela. Henryk Jacek Schoen przeszedł na urlop

Przypomnijmy, że na początku listopada 2019 roku kilka aktorek Teatru Bagatela oskarżyło dyrektora tej instytucji o wieloletnie molestowanie i mobbing. Kobiety złożyły pismo dotyczące sytuacji w teatrze na ręce prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego (miasto jest organem nadzorczym tej instytucji), który poinformował o sprawie prokuraturę. Ta wszczęła śledztwo w dniu 6 listopada.

Dwa dni później zespół Teatru Bagatela wydał oświadczenie, w którym zwrócił się z prośbą do Henryka Jacka Schoena, aby odsunął się od sprawowania swoich funkcji do czasu wyjaśnienia zarzutów. Oskarżony o molestowanie i mobbing dyrektor Teatru Bagatela przeszedł na urlop, twierdząc jednocześnie, że nigdy nikogo nie molestował i nie dopuszczał się mobbingu, a wokół niego rozpoczęła się "kampania oszczerstw". Schoen wydał też oświadczenie, w którym zaprzecza zarzutom.

"Nigdy nie molestowałem seksualnie pracownic ani kobiet współpracujących z Teatrem, a także nie dopuszczałem się mobbingu. Jestem w trakcie przygotowania odpowiedzi na zarzuty, które złożę na ręce Prezydenta Miasta. (...) Myślę, że złożone pismo jest jedynie narzędziem do uzyskania przez niektóre z podpisanych pod nim osób znaczenie dalej idących celów. Mam poczucie wielkiej niezasłużonej krzywdy, którą wyrządzono mnie i mojej Żonie. Będę bronić swojego dobrego imienia i swojej niewinności" - napisał dyrektor Teatru Bagatela.

RMF FM informuje, że Henryk Jacek Shoen miał wrócić do pracy kilka dni temu, ale zdecydował się przedłużyć płatny urlop.

Pierwszą aktorką, która pod nazwiskiem opowiedziała o pracy w krakowskim Teatrze Bagatela, była Alina Kamińska. Kobieta informowała media, że Henryk Jacek Schoen całował ją w usta, wkładał jej język do ucha i składał propozycje przyjścia do jej domu.