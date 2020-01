Szczecin: groził kierowcy i ukradł jego taksówkę. Policja publikuje wizerunek sprawcy

>> "Publikujemy nagranie ku przestrodze". Kolizja na skrzyżowaniu w Wyszkowie >>

Do kradzieży doszło w niedzielę 5 stycznia. Po godzinie 18:00 mężczyzna wsiadł do taksówki i grożąc kierowcy, zmusił go do wykonania kursu. Poszukiwany przez policję ukradł następnie samochód, a później porzucił pojazd kilka ulic dalej - przy ulicy Lenartowicza w Szczecinie.

Szczecin. Groził kierowcy, a później ukradł taksówkę - policja poszukuje sprawcy

Na stronie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie udostępnione zostały zdjęcia oraz rysopis sprawcy. Mężczyzna ma około 30-35 lat i jest średniej budowy ciała. Ma bardzo krótkie włosy w kolorze ciemny blond z wygolonymi bokami. Poszukiwany nie ma zarostu na twarzy. W momencie kradzieży ubrany był w czarną skórzaną kurtkę oraz niebieskie jeansowe spodnie wytarte na nogawkach. Miał przy sobie czarną sportową torbę.

Osoby, które mogą mieć informacje na temat miejsca przebywania lub tożsamości poszukiwanego mężczyzny, proszone są o kontakt z policją. Świadkowie kradzieży proszeni są o stawienie się osobiste w budynku Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo. Zgłoszenia przyjmowane są także za pośrednictwem numeru telefonu (91) 82 14 578.