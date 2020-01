Święto Trzech Króli. Orszaki przejdą ulicami ponad 870 polskich miejscowości

6 stycznia Kościół katolicki i chrześcijanie innych wyznań obchodzą uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywaną "Trzech Króli". Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Od III wieku obchodzono je już na Wschodzie, a pod koniec IV stulecia przyjął je Zachód. Wspomina się wówczas ewangeliczne wydarzenie, kiedy to Mędrcy ze Wschodu, nazywani "królami" lub "magami", prowadzeni przez Gwiazdę dotarli do Betlejem. Tam złożyli pokłon nowo narodzonemu Jezusowi, uznając w nim Mesjasza.

Orszaki Trzech Króli w Polsce

W tym roku ulicami ponad 870 miejscowości w Polsce i ponad 20 na świecie przejdą Orszaki Trzech Króli. Są to publiczne jasełka, w których często biorą udział całe rodziny, dając wyraz przywiązania do życia zgodnego z zasadami wiary i wartościami chrześcijańskimi. Wspólnie kolędują i wystawiają sceny związane z Bożym Narodzeniem. Orszaki Trzech Króli organizowane są od 12 lat i wciąż zyskują na popularności. W ubiegłym roku wzięło w nich udział około 1 miliona 200 tysięcy uczestników.

Święto Trzech Króli w Wilnie

Orszak Trzech Króli po raz dwudziesty przejdzie ulicami Wilna. Na Litwie uroczystość Objawienia Pańskiego nie jest dniem wolnym od pracy, ale kończy cykl bożonarodzeniowych wydarzeń. Dotychczas liturgia była przenoszona na niedzielę. Jednak litewscy biskupi zdecydowali, że od tego roku uroczystość będzie obchodzona 6 stycznia.

W poniedziałek o godzinie 10:00 papież Franciszek odprawi mszę świętą w bazylice św. Piotra.

