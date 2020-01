Pożar w hospicjum w Chojnicach. Nie żyją cztery osoby, jest wielu rannych

mer-llink godzinę temu Oceniono 6 razy 4

Prywatna firemka agenta Tomka i jego żony?

Zrobiona oszczędnie, bo potrzeba było kasy na sprzęt wyczynowo-modowy dla właścicieli, to i nie założyli alarmu dymowego i ogniowego?

No nie założyli....

A co mu zrobiom?