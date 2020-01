Pracownik banku zawierał fałszywe umowy. Wykorzystał niepełnosprawnego klienta

iremus 21 minut temu Oceniono 2 razy 2

Chwasty opanowały już wszystkie dziedziny życia.

W tym kraju nie ma już instytucji "OSOBY ZAUFANIA PUBLICZNEGO". We wszystkich dziedzinach należy kierować się maksymą:

"ZERO ZAUFANIA - KAŻDY JEST ZŁODZIEJEM, OSZUSTEM".

Wyjątki od reguły jedynie potwierdzają tę regułę.

Nie od dzisiaj można się było domyślać iż dane wrażliwe wypływają z banków bo tylko one dysponują taką ilością danych, łącznie z kserokopiami oryginalnych dokumentów klientów.

Przypuszczam, że dane o bankowych zasobach finansowych "babć" musiały wypływać dzięki chwastom zatrudnionym w bankowości. No chyba, że "babcie" chwaliły się stanem posiadania spowiednikom w czarnych sukniach a ci uzyskane informacje przekazywali "wnuczkom".