Sędzia Juszczyszyn o decyzji resortu Ziobry. "Minister władczo wkroczył w sferę objętą niezawisłością sędziowską"

Juszczyszyn o decyzji Ziobry. "Minister władczo wkroczył w sferę objętą niezawisłością sędziowską"

Sędzia Paweł Juszczyszyn, odwołany przez Ministerstwo Sprawiedliwości z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie, skierował do resortu skargę na tę decyzję. Do pisma dotarła telewizja TVN24.

REKLAMA

Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta

REKLAMA