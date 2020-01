Profesor, który nazwał osoby LGBT "gwałcicielami" nie poniesie konsekwencji. "Wyrażenia mają charakter metaforyczny"

westgreg 2 godziny temu Oceniono 6 razy 4

Odpowiedzią na słowo ma być słowo, a nie przywalenie bejsbolem. Może i profesor nie wykazał się natrętną dyplomacją, ale to przecież był felieton, a nie nota dyplomatyczna.

Były kiedyś czasy w Polsce, gdy felietonistom (tym o niesłusznych poglądach) gęby obijali "nieznani sprawcy". Naprawdę nie ma po co wracać do tych czasów.



Bardzo dobra decyzja uczelni.