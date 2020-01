Pogoda. Cyklon Fabian dotrze w weekend do Polski: ochłodzenie, wiatr, a nawet burze śnieżne

Jak podaje serwis twojapogoda.pl przyczyną niebezpiecznej pogody będzie głęboki niż Fabian (Fabio), który znajduje się nad Morzem Arktycznym. Jego fronty atmosferyczne będą sięgać przez prawie całą Europę, obejmując swoim zasięgiem nie tylko północne, ale też południowe krańce kontynentu. Między północą, a południem Europy będzie obserwowana duża różnica w ciśnieniu, która przekroczy nawet 90 hPa.

REKLAMA

Pogoda. Cyklon Fabian w sobotę dotrze do Polski: czeka nas ochłodzenie, śnieg, a nawet burze śnieżne

Chłodny front pojawi się nad Polską już w sobotę 4 stycznia. Także w Polsce obserwowana będzie spora różnica ciśnienia atmosferycznego, która będzie przekraczać 15 hPa między północnymi, a południowymi regionami. Oznaczać to będzie zwiększenie siły wiatru, zwłaszcza w zachodnich i północno-zachodnich województwach.

Silne porywy wiatru będą dawać się we znaki mieszkańcom zachodniej Polski jeszcze przed południem. W drugiej części dnia wiatr będzie wzmagał na sile także w centrum i na południu kraju. Wieczorem, a miejscami także w nocy, wiatr może wiać z prędkością do 80-90 kilometrów na godzinę. Na wybrzeżu może wiać do 100 kilometrów na godzinę, a na Bałtyku spodziewany jest także sztorm. Powyżej 120 km/h będzie wiać w górach.

Przed południem z północno-zachodniej Polski zacznie nadciągać tak zwany front szkwałowy, podczas którego należy spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Wiatr może wiać wtedy w porywach do 90 kilometrów na godzinę. Dodatkowo w trakcie jego przechodzenia miejscami może nastąpić nagły spadek temperatury, dlatego trzeba spodziewać się utrudnień na drogach. Podczas przechodzenia frontu, który dopiero późnym wieczorem przesunie się nad centralną i południową Polskę, mogą pojawić się wyładowania elektryczne - wtedy można mówić już o burzy śnieżnej. Zjawisko to spotykane jest bardzo rzadko, jednak aktywny front chłodny, jakim jest cyklon Fabian, sprzyja jego powstawaniu.