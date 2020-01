Kościół chce dokładniej weryfikować przyszłych małżonków. Pytania o płodność i zdolność do współżycia

belisek pół godziny temu Oceniono 18 razy 14

Chore to. Czyli ksiądz będzie pytał o płodność? A skąd ma wiedzieć młoda para skoro ( teoretycznie) nic nie wie na temat współżycia bo przecież czekają do nocy poślubnej . A ksiądz zadając takie pytania to chce udzielić rady jak to robić? Bo ma doświadczenie? Czy chce się dowiedzieć czegoś czego jeszcze nie wie z może mu się przydać? Bo chyba nie chodzi mu o to ,że dowie się o życiu przedmałżeńskim i powie, że niestety nie może im pobłogosławić związku bo żyli w grzechu. I jeszcze te zapiski w księgach żeby po wielu latach można oprócz metryki pobrać informacje jak to rodzice żyli przed ślubem?