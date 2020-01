Prof. Bogdan Chazan nie będzie już konsultantem ds. ginekologii. Lekarz złożył rezygnację

dzidka17 3 godziny temu Oceniono 19 razy 19

BARDZO DOBRA wiadomość . Nareszcie!!! To ten kanalia co nie pozwolił kobiecie usunąć płodu wiedząc,że po porodzie dziecko będzie "roślinką" bo "mu" klauzula sumienia zabraniała .Jakie trzeba mieć "sumienie" ,żeby narażać matkę na tak straszny stress?

To nie lekarz, to kanalia bezduszna.