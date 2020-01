Prof. Bogdan Chazan nie będzie już konsultantem ds. ginekologii. Lekarz złożył rezygnację

angus1000 pół godziny temu Oceniono 11 razy 11

Przez klauzulę sumienia nie miał po prostu nic do roboty. Żadna pacjentka nie chciała z nim niczego konsultować. Dla mnie ludzie powołujący się na klauzulę sumienia powinni iść do seminarium a nie pchać się do zawodu lekarza, prawnika albo jakiegokolwiek innego.