Wielkopolska. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje dwóch 20-latków

bartekgryko 13 minut temu Oceniono 2 razy 2

1. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich

2. przejazdy powinny być zamykane dla bezpieczeństwa pasażerów pociągów i wszystkich innych. Infrastruktura powinna być odporna na głupotę

3. o 12 trudno nie zauważyć, więc pewnie co innego skupiło uwagę a to pokazuje, że w zakresie szkolenia jest wiele do nadrobienia