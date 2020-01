Areszt dla 19-latka z Turku. Jest podejrzany o zabójstwo swojego 9-letniego brata

Prokuratura Okręgowa w Koninie w czwartek skierowała wniosek o aresztowanie 19-letniego Macieja J. na trzy miesiące. Po południu sąd przychylił się do tego wniosku. Wcześniej J. postawiono zarzut zabójstwa 9-letniego brata.

Zabójstwo 9-latka w Turku. Areszt dla 19-letniego bata

Do tragedii doszło 31 grudnia w Turku w województwie wielkopolskim - policję wezwano do awantury domowej na Osiedlu Wyzwolenia. Po przyjeździe na miejsce policjanci znaleźli w jednym z pokojów ciało 9-latka. RMF FM informowało nieoficjalnie, że między braćmi doszło do kłótni o komputer. 19-latek miał chwycić za nóż i parokrotnie dźgnąć 9-letniego brata Adama nożem kuchennym w brzuch i klatkę piersiową. Chłopiec zmarł na miejscu.

Nastolatek nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. Pobrano od niego próbki krwi w celu badań pod kątem obecności narkotyków. J. grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.