Abp Wiktor Skworc apeluje do MEN: Lekcje religii lub etyki obowiązkowe dla wszystkich

Abp Skworc apeluje do MEN: Lekcje religii lub etyki obowiązkowe dla wszystkich

W wygłoszonej w środę homilii metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zaapelował do Ministerstwa Edukacji Narodowej, by wprowadziło regulacje prawne nakładające na uczniów obowiązek uczestniczenia w lekcji religii lub etyki. Jak stwierdził duchowny, brak kształcenia etycznego prowadzi do powstania "pokolenia nihilistów".

REKLAMA

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta Otwórz galerię (3)

REKLAMA