Ptasia grypa w województwie lubelskim. Zwołano sztab kryzysowy. Do wybicia 40 tys. sztuk drobiu

Ciemny Ludu ze Ściany Wschodniej. Oto twoje "plagi egipskie":

1. Pomór ASF i zakaz hodowli świń

2. Od wczoraj: wyższe ceny "małpek"

3. Od wczoraj: wyższe ceny papierosów

4. Od wczoraj: wyższe kary za jazdę bez OC

5. Od wczoraj: wyższe ceny prądu

6. Od wczoraj: wyższe opłaty za wywóz śmieci (nawet tych, co je wywozicie do lasu) :-)

A teraz jeszcze doszła SIÓDMA, czyli "Ptasia grypa" :-)



I po co było wam narzekać na Tuska? :-)