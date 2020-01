Marszałek Tomasz Grodzki dla WOŚP: po jednym dniu licytacja osiągnęła już cenę 4 tys. zł

lukasz_patrykus godzinę temu Oceniono 16 razy 4

Żeby trochę dowalić do pieca pisim synom w tym pięknym dniu : za obiad z Tuskiem wylicytowano w ubiegłym roku dla WOŚP ponad 700'000 złotych...

Jak myślicie ile do dzieciaków dołożył się Kaczyński, Macierewicz, Biskupi, Rydzyk, Pawłowicz, Kuchciński... I cała ta podrygujaca na urodzinach radia co ma ryja, banda?