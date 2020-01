Policjanci z Tczewa oślepieni laserem, trafili do szpitala. 23-letni sprawca zatrzymany

ynlem godzinę temu Oceniono 13 razy 9

Jakim trzeba być idiotom by to robić

Przecież nie robił tego bez wiedzy

Oślepiał laserem w pełni świadomie co najwyżej nie myślał o konsekwencjach dla niego samego.

To są akty terroru i tak trzeba do tego podchodzić

Każdy może paść ofiara idioty z laserem

Idziesz na zakupy czy dzieciak idzie na trening i wraca się do domu z uszkodzonym wzrokiem bo ktoś chciał...

...szkoda słów

23 lata i zabawa w odbieranie wzroku