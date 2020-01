Sondaż: Jarosław Kaczyński jednocześnie najlepszym i najgorszym politykiem 2019 roku

maaac 3 godziny temu Oceniono 18 razy 12

Co to znaczy "najlepszy polityk"? Jak ktoś jest "sprawny w te klocki" i często stawia na swoim ale stosuje metody typu Frank Underwood (a nawet gorsze) i liczy się dla niego ja i tylko ja (TKM) i jest dla tego celu zniszczyć nawet własny kraj? To on jest "najlepszy" czy "najgorszy"?