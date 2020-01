Haidar żegna się ze szpitalem. Zarzuca dyrekcji "pochopne i niezrozumiałe decyzje"

"Dziś jest pierwszy dzień, w którym nie jestem już pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej" - napisał w środę na Facebooku Riad Haidar. Były już ordynator został pod koniec grudnia odwołany przez nowego dyrektora szpitala, radnego z PiS Adama Chodzińskiego. Sam Haidar także był radnym, a niedawno został posłem Platformy Obywatelskiej. Współpracował też z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Lekarz zarzucił, że jego odwołanie to "zemsta polityczna". W czwartek przed szpitalem ma odbyć się protest w obronie ordynatora.

Riad Haidar: Inaczej wyobrażał sobie koniec prawie 30-letniej kariery

Haidar napisał, że "inaczej wyobrażał sobie koniec prawie 30-letniej kariery". "Spakowałem się, pożegnałem z załogą, Dyrekcja nie uznała za stosowne powiedzieć choćby dziękuję. To smutne" - napisał. Lekarz dziękował za głosy wsparcia, w szczególności od Jurka Owsiaka, Rzecznika Praw Obywatelskich, mediów i polityków. Dziękował także swoim współpracownikom z oddziału. "Bez Was nie udałoby się to wszystko, co zostało zbudowane" - napisał.

"Pytacie co dalej? Nie wiem" - stwierdził w dalszej części wpisu. Wspomniał, że w połowie grudnia złożył dyrektorowi wniosek o dalszą pracę przez kolejny rok na tych samych warunkach, jak dopuszczała to dotychczasowa umowa. "W mediach czytam tłumaczenia Pana dyrektora, że nie było możliwości jej przedłużenia. To oczywiście nieprawda i zastanawiam się czy Pan Chodziński świadomie kłamie czy może naprawdę nie zna przepisów dotyczących Szpitala?" - napisał. Zwrócił uwagę, że skoro dyrektor chce ogłosić konkurs na stanowisko, to mógł zrobić to zanim skończyła się umowa Haidara, żeby zachować ciągłość na stanowisku ordynatora. Były ordynator zarzucił też dyrektorowi "pochopne i niezrozumiałe decyzje".

Haidar napisał, że choć sam działał w polityce jako samorządowiec, a teraz poseł, to "równocześnie przez prawie 30 lat udowodnił, że przede wszystkim jest lekarzem i zawsze dobro pacjentów stawiał na pierwszym miejscu". "Pan Adam Chodziński udowodnił, że wybiera partyjną dyscyplinę" - zarzucił poseł. Odniósł się też do pytań, czy byłby w stanie łączyć pracę ordynatora z obowiązkami posła. "Od początku kadencji Sejmu opuściłem tylko jedno z ponad 200 głosowań a w tym samym czasie Oddział działał równie wzorowo jak wcześniej. Kończyłem nocne głosowanie a rano już byłem w pracy" - stwierdził.

Radny PiS dyrektorem szpitala

Riad Haidar urodził się w 1951 roku w Syrii. Po przyjeździe do Polski w 1972 roku rozpoczął naukę w Akademii Medycznej w Warszawie. Pracę w wojewódzkim szpitalu w Białej Podlaskiej rozpoczął w 1991 roku od praktyki lekarskiej. W 1999 objął stanowisko ordynatora oddziału neonatologii, niemal od razu rozpoczynając współpracę z WOŚP.

Jak podaje "Wyborcza Lublin", obecny dyrektor szpitala Adam Chodziński w latach 2014-2018 był zastępcą prezydenta Białej Podlaskiej, Dariusza Stefanika z Prawa i Sprawiedliwości. Po odejściu z ratusza objął posadę dyrektora szpitala (jego poprzednikiem był Dariusz Oleński).

Od jesieni 2018 roku szpital wojewódzki w Białej Podlaskiej podlega pod marszałka województwa z PiS.