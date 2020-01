Prognoza pogody na tydzień [6-12 stycznia]. Będzie słonecznie, deszczowo i śnieżnie

Odczuwalne będą także zmiany temperatury. Początek tygodnia będzie mroźny, ale już w środę nastąpi ocieplenie.

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Będzie zimno, ale słonecznie

Z prognozy pogody na portalu pogodynka.pl wynika, że początek kolejnego tygodnia będzie słoneczny. Na poniedziałek i wtorek nie prognozuje się żadnych opadów. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a miejscami duże, ale możemy liczyć na liczne przejaśnienia. W poniedziałek termometry wskażą od -5 stopni w Zakopanem do 2 stopni w Szczecinie. We wtorek będzie podobnie - w Zakopanem odnotujemy -4 stopnie, a w najcieplejszym tego dnia Szczecinie 2 stopnie.

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek. Temperatura wzrośnie, ale zacznie padać

W środę 8 stycznia nastąpi wyraźny wzrost temperatury. Tego dnia termometry wskażą w ciągu dnia od 3 stopni na Lubelszczyźnie do nawet 10 stopni na Pomorzu Zachodnim. Podobne wartości odnotujemy w czwartek i w piątek. 9 stycznia temperatura w Polsce będzie wahać się od 4 do 7 stopni, a 10 stycznia - od 5 do 7 stopni. Te trzy dni obfitować będą w opady. W całym kraju padać będzie deszcz, a na wschodzie także deszcz ze śniegiem.

Pogoda na sobotę i niedzielę. Synoptycy prognozują śnieg

W najbliższy weekend możemy spodziewać się licznych opadów śniegu i śniegu z deszczem. W sobotę będzie padać w całym kraju, a w niedzielę w niemal całej Polsce z wyjątkiem okolic Łodzi, Poznania, Szczecina i Olsztyna. 11 stycznia termometry wskażą od 4 stopni na południu kraju do 6 stopni na Wybrzeżu, a 12 stycznia - od 4 stopni na wschodzie do 6 stopni na zachodzie.