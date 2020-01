W kieszeni kurtki kupionej w lumpeksie znalazł plik banknotów. Przekazał je policjantom

Bartek Froncz 2 godziny temu Oceniono 34 razy 28

Uczciwość godna uznania, ale nie w tym przypadku. Kupił, to jego. Nie ma informacji, jakie to banknoty, polskie czy zachodnie? Tak czy siak, nie ma najmnieszych nawet możliwości, na znalezienie tego, kto oddał starą kurtkę do sprzedaży w szmatexie. Co zrobi policja z pieniędzmi - wielka niewiadoma, to nie jest klasyczne zagubienie portfela.