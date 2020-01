Ciemna strona sylwestra. Całe chodniki usłane martwymi ptakami. "Oto efekt fajerwerków"

"Co roku to samo! Po co te zwierzęta ratować, by później w jedną noc je wybić!" - napisali na Facebooku członkowie Nyskiego Pogotowania Opiekuńczo-Adopcyjnego dla Zwierząt ŁAPA, zamieszczając zdjęcie dzięcioła, który nie przeżył sylwestrowej nocy.

FB/ŁAPA Nyskie Pogotowie Opiekuńczo-Adopcyjne dla Zwierząt

