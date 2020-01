Sekcja zwłok 9-letniego Adasia z Turku. "Zmarł śmiercią nagłą, gwałtowną"

annika_gottfried pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

Jakie to jest mega smutne. Nie wiemy co się działo w tej rodzinie ale dzisiejsza mega uzależniająca technologia to jest po prostu masakra i na pewno odegrała tu swoją role. Szkoda chłopaczka, 9 lat całe życie przed nim jeszcze