Kruchowo. Wybuch butli z gazem w bloku. Ewakuowano 46 osób. Jedna jest poparzona

Do zdarzenia doszło w noworoczną środę. Około 12:30 służby otrzymały zgłoszenie, że w jednym z bloków w miejscowości Kruchowo (województwo wielkopolskie) doszło do wybuchu. Z informacji przekazanych przez straż pożarną z Gniezna wynika, że w budynku mieszkalnym doszło do rozszczelnienia i eksplozji butli z mieszanką gazów propan-butan.

Wybuch gazu w Kruchowie. Mężczyzna z poważnymi poparzeniami

W wyniku zdarzenia ranny został mężczyzna, który mieszkał na trzecim piętrze. W stanie ciężkim został on przetransportowany do szpitala. Ma poparzone ok. 50 ciała. Służby ewakuowały 46 pozostałych mieszkańców bloku. Stan większości z nich jest bardzo dobry.

Kilka osób skarży się na ból głowy, na miejscu oprócz pięciu zastępów straży pożarnej jest grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Poznania. 30 osób zostało ewakuowanych z budynku, w którym doszło do wybuchu

- powiedziała młodszy brygadier Lucyna Rudzińska. Nie wiadomo, jak długo potrwają działania strażaków, ani kiedy mieszkańcy będą mogli powrócić do swoich mieszkań.