Wierni nie zebrali 30 tys. zł na drzwi parafii. Ksiądz wywiesił w kościele listę "skąpców i kpiarzy"

Sprawę opisał serwis iturek.net. Nowe drzwi do domu, w którym mieszka ks. Grzegorz Ograbisz kosztować miały 29 650 zł. Parafianie uzbierali 10 725 zł. Jak wyliczył ksiądz, to jedynie 36 proc. potrzebnej sumy.

Ksiądz w zemście straszy fragmentem Ewangelii

W parafialnej gablocie wywieszone zostało rozliczenie zbiórki, w którym parafianie z konkretnych ulic zostali podzieleni na dwie grupy - tych, którym należy się "Wielki Szacun, Podziękowanie i Ukłon" i tych, których podsumowano sformułowaniem "KPINA i SZYDERA z Ks. Proboszcza". Podane zostały ulice, których mieszkańcy w niedostatecznym stopniu dołożyli się do zbiórki. Wpłata, która satysfakcjonowała księdza to 50 zł.

Proboszcz zalecił również wszystkim "skąpcom i kpiarzom" zapoznanie się z rozdziałem 12 Ewangelii wg św. Łukasza. Fragment do refleksji brzmi: "Lecz Bóg rzekł do niego: 'Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?'".

Ks. Grzegorz Ograbisz skomentował sprawę w rozmowie z serwisem iturek.net. - Zrobiłem to bo tak mi serce dyktowało. To była też potrzeba parafian. Parafia jest bogata i stać, aby dać po 50 zł na ten cel. To była ewidentnie kpina. Ja nie robię tego dla siebie tylko dla parafii. Mogę jutro umrzeć, a drzwi pozostaną - powiedział duchowny.