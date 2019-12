Wielkopolska. 19-latek miał zabić 9-letniego brata. RMF: Pokłócili się o komputer

Jak podaje RMF FM, we wtorek w Turku (woj. wielkopolskie) 19-latek miał zamordować swojego 9-letniego brata. Według nieoficjalnych ustaleń radia, między rodzeństwem doszło do awantury o dostęp do komputera. Starszy brat chwycił nóż i klika razy dźgnął chłopca w brzuch i klatkę piersiową. Nie udało się go uratować.

Prokuratura potwierdziła, że doszło do tragedii, na miejscu przeprowadzane są oględziny w celu zabezpieczenia śladów. Policja zatrzymała 19-latka. Serwis turek.net.pl podaje, że nastolatek został przewieziony do szpitala w celu obserwacji psychologicznej.

