Prokuratura umorzyła śledztwo ws. śmierci Woźniaka-Staraka. "Naruszył zasady bezpieczeństwa"

tygrysio_misio godzinę temu Oceniono 9 razy 7

Przecież on tą kelnerkę zgarnął prosto z pracy, żeby odwieźć do domu. Wcale nie chciał jej wygrzmocić.



To do kogo należała marihuana? Proste, że do kelnerki. Każda kelnerka nosi przy sobie 11gram na wszelki wypadek.