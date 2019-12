Wielkopolska. Pijany kierowca doprowadził do czołowego zderzenia z innym autem - policja opublikowała nagranie

Jak podaje "Głos Wielkopolski" do wypadku doszło po godzinie 14:00 w poniedziałek 30 grudnia. Na drodze krajowej numer 5 między Trzebawiem a Rosnówkiem w Wielkopolsce doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych.

Policja publikuje nagranie z pościgu i wypadku, którego sprawcą był pijany kierowca

Kierowca jednego z aut jechał z dużą prędkością, w pewnym momencie stracił panowanie nad kierownicą i doprowadził do zderzenia z dwoma innymi samochodami osobowymi. Auto sprawcy wylądowało w rowie.

W wyniku wypadku ranne zostały dwie starsze osoby, które zostały przetransportowane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do najbliższych szpitali. Sprawcą wypadku był pijany kierowca, który nie zatrzymał się mimo pościgu policji. Funkcjonariusze postanowili opublikować nagranie pokazujące moment wypadku.

Kierowca, który doprowadził do zdarzenia miał dwa promile alkoholu we krwi. Według ostatnich ustaleń dziennikarzy "Głosu Wielkopolskiego" jeden z poszkodowanych jest w stanie krytycznym, a lekarze walczą o jego życie. Sprawca doznał nieznacznych obrażeń i jeszcze we wtorek ma usłyszeć zarzuty.

