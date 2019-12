Sylwester 2019. Do której będą otwarte sklepy? [LIDL, BIEDRONKA, TESCO, CARREFOUR I INNE]

Najkrócej będą dziś otwarte sklepy sieci Netto - zostaną zamknięte już o godzinie 17. Godzinę dłużej pracować będą pracownicy sklepów Kaufland, Polomarket, Carrefour, Tesco i Lidl. Sklepy Biedronka zamkną swoje podwoje o godzinie 19. A co ze sklepami Auchan? W zależności od lokalizacji będą one otwarte do godziny 18 lub 19. To, do której czynne będą sklepy Carrefour Express i Globi, zależy od właścicieli poszczególnych placówek. W Sylwestra 2019 najdłużej czynne będą sklepy sieci Dino, bo aż do 21.

REKLAMA

>>> Sylwester to dla zwierząt prawdziwe piekło

Sylwester 2019 i Nowy Rok. Jak będą otwarte sklepy?

Netto - sklepy otwarte do 17

Lidl - sklepy otwarte do 18

Carrefour - sklepy otwarte do 18

Kaufland - sklepy otwarte do 18

Polomarket - sklepy otwarte do 18

Tesco - sklepy otwarte do 18

Biedronka - sklepy otwarte do 19

Auchan - sklepy otwarte do 18 lub 19 (w zależności od lokalizacji)

Dino - sklepy otwarte do 21

Carrefour Express - godziny otwarcia zależne od decyzji właściciela konkretnej placówki

Globi - godziny otwarcia zależne od decyzji właściciela konkretnej placówki

Przypomnijmy, że 1 stycznia sklepy będą nieczynne. Nowy Rok to dzień ustawowo wolny od pracy.