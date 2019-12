Odmówił drukowania materiałów LGBT. Sprawa została umorzona. "To potwierdza kryzys praworządności"

pocztowki.znad.krawedzi.2 8 minut temu Oceniono 3 razy 1

Tutaj to w ogóle nie powinno być żadnej sprawy. Jak stoją przed klubem i mówią - ty wchodzisz, ty nie wchodzisz, to jest ok. Jak przeglądają komentarze na gazeta.pI i mówią - ten koment zostaje, ten wylatuje, to jest ok. Dlaczego tutaj miałoby być inaczej? Niech sprawę rozstrzygnie wolny rynek. Jeżeli ta informacja spowoduje spadek ilości klientów, to firma się nie utrzyma. Tyle że lewacki ból dupy wynika z tego, że będzie raczej odwrotnie.