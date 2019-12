Odmówił drukowania materiałów LGBT. Sprawa została umorzona. "To potwierdza kryzys praworządności"

czarnyminio 28 minut temu Oceniono 8 razy 6

Wydymany pseudoproblem. Człowiek odmówił nie pederaście wykonania usługi , tylko człowiek odmówił wykonania usługi , która polegała na wykonaniu materiałów propagujących zachowania nie licujące z przekonaniami , systemem wartości drukarza. Gdy pederasta przyjdzie do drukarza i poprosi o wydrukowanie czegokolwiek a nie materiałów gloryfikujących homoseksualizm to drukarz to zrobi. Gdy przyjdzie faszysta i poprosi o wydrukowanie emblematu Koziołka Matołka -to drukarz to zrobi. A gdy przyjdzie ta sama sympatyczna faszysta i poprosi grzecznie o wydrukowanie haseł gloryfikujących faszyzm to Pan drukarz tego nie zrobi . Dotarło do Panów Pokrzywdzonych. Wolność boli.