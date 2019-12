Kołobrzeg. Nowe informacje w sprawie zabójstwa 16-latka. Napastnik był wcześniej poszukiwany przez policję

krk01 godzinę temu Oceniono 4 razy 0

to pokazuje skutki reform PO/PSL w pieczy zastępczej. Małoletni miałbyć umieszczony w placówce op-wych czyli tzw Domu Dziecka..tak orzekają Sędziowie Sadów Rodzzinnych... kolejna patologia... a powinien być umieszczony w placówce reocjalizacyjnej. kolejnym absurdem jest, że wychowankowie placówek res, na dni wolne od nauki zostają wypychani do placowek opiekunczych tam skad za czyny karalne SAd skierował ich na resocjalizację. Taka to reforma PO...