Jest oświadczenie szpitala z Białej Podlaskiej ws. odwołania doktora Haidara przez dyrektora z PiS

Władze wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Białej Podlaskiej odniosły się do doniesień w sprawie odwołania ze stanowiska doktora Riada Haidara, który szefował oddziałowi neonatologii przez blisko 30 lat. Jak opisywaliśmy, decyzję tę podjął nowy dyrektor szpitala, który jest także radnym Prawa i Sprawiedliwości. Haidar, który od lat współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, jest z kolei związany z Koalicją Obywatelską. W wydanym przez siebie oświadczeniu nie krył, że jego decyzja o jego odwołaniu jest polityczna. "Oddział uznawany jest za jeden z najlepszych w Polsce i zapewnia leczenie na najwyższym światowym poziomie. Sytuacja jest o tyle smutna, że jest to wyłącznie decyzja polityczna i nie ma na uwadze dobra moich małych podopiecznych i ich rodziców" - pisał.

Jest oświadczenie szpitala ws. odwołania Haidara. "Dyrekcja jest otwarta na dalszą współpracę"

Szpital w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu podkreśla, że w opinii dyrekcji placówki doktor Riad Haidar jest "bardzo dobrym specjalistą neonatologiem, który od lat dba o życie i zdrowie małych pacjentów bialskiej placówki".

Należy zaznaczyć, że Pan doktor udziela świadczeń oraz pełni funkcję lekarza kierującego Oddziałem Neonatologicznym w oparciu o umowę kontraktową w wyniku konkursu na czas określony, która wygasa 31 grudnia 2019 roku

Podczas spotkania 18 grudnia br. dyrektor placówki zaproponował Panu doktorowi dalszą współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej na udzielanie świadczeń w ww. oddziale. Została mu przedstawiona jednostronnie podpisana umowa dalszej współpracy na dogodnych warunkach. Umowa nie przewidywała kierowania i zarządzania oddziałem. Pan Doktor - nad czym ubolewamy - nie przyjął powyższej propozycji

- informuje rzeczniczka szpitala Magdalena Us w oświadczeniu przesłanym do Gazeta.pl. Jak dodaje, w najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko lekarza kierującego Oddziałem Neonatologii. Do chwili jego wyłonienia, zostanie powołany po. ordynatora.

Dyrekcja szpitala - kierując się przede wszystkim dobrem małych pacjentów - jest otwarta na dalszą współpracę z Panem doktorem Riadem Haidarem

- zaznacza.

Decyzji o odwołaniu dr. Haidara sprzeciwił się m.in. Jurek Owsiak, podkreślając, że odwołany ordynator szefował przez blisko 30 lat jednemu z najlepszych oddziałów w Polsce. Oddział Haidara nosi imię WOŚP - 90 proc. sprzętu zostało zakupione przez fundację Owsiaka.

Panie Dyrektorze, skąd taka decyzja? Raid Haidar to jeden z najbardziej cenionych neonatologów w Polsce! Posiada ogromną wiedzę specjalistyczną, kształci kolejne pokolenia młodych lekarzy, jego pracy i zaangażowaniu setki tysięcy najmłodszych pacjentów zawdzięcza życie i zdrowie.

Oddział, którym tak długo kierował, to absolutna perła w świecie polskiej neonatologii! Trafiają tam noworodki z najcięższymi schorzeniami, często podejmowana jest tam walka o życie tych maluchów. Oddział pracuje i leczy na najwyższym światowym poziomie co było wielokrotnie doceniane, zresztą nie tylko w Polsce.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, widząc doskonale efekty pracy bialskiego oddziału, nigdy nie odmawiała mu wsparcia w postaci najnowocześniejszych urządzeń

- podkreślił Owsiak.